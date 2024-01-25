اتهمت روسيا أوكرانيا بإسقاط طائرة عسكرية روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية الأربعاء، قائلة إن جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 74 قتلوا، بمن فيهم العشرات من الجنود الأوكرانيين الذين تم نقلهم لتبادل الأسرى.

ولم ينكر الأوكرانيون إسقاط الطائرة، لكن كييف تقول إن الروس لم يخبروهم أبدًا أنهم سينقلون أسرى الحرب الأوكرانيين إلى بيلغورود، وحملت موسكو مسؤولية الخسائر في الأرواح والتبادل الفاشل.

"إن هبوط طائرة نقل في منطقة قتال يبلغ طولها 30 كيلومترًا لا يمكن أن يكون آمنًا، ويجب مناقشته على أي حال من قبل الجانبين، لأنه بخلاف ذلك يعرض عملية التبادل بأكملها للخطر"، كما جاء في بيان للاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وأضاف: "بناء على ذلك، ربما نتحدث عن تصرفات مخططة ومتعمدة من جانب الاتحاد الروسي لزعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا وإضعاف الدعم الدولي لبلدنا".

وتقول أوكرانيا إن روسيا تستخدم في كثير من الأحيان طائرات الشحن من طراز IL-76 لنقل الصواريخ المستخدمة لاستهداف المدن الأوكرانية والبنية التحتية المدنية.