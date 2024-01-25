قفزوا من النوافذ.. شاهد ما حدث لحظة التهام حريق مميت مبنى في الصين

قالت السلطات في الصين إن حريق المبنى الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 39 شخصًا الأربعاء، نتج عن عملية تجديد غير مناسبة لوحدة تخزين مبردة، وذلك بحسب وسائل الإعلام الحكومية الصينية

ويظهر مقطع فيديو من مكان الحادث في مدينة شينيو بجنوب شرق البلاد الدخان يتصاعد من المبنى بينما يقفز بعض الأشخاص كانوا بداخله إلى بر الأمان.

وكان العمال يقومون بتجديد منطقة الطابق السفلي عندما اندلع الحريق وامتد إلى الطوابق الأخرى.

وبحسب ما ورد كان العمال يستخدمون النار بشكل غير قانوني بطريقة ما وهو ما لم يوضحه المسؤولون.

وتحتجز السلطات 12 شخصًا على خلفية الحريق.