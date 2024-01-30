احتشد الآلاف من رجال ونساء الشرطة في فرنسا مع اقتراب المزارعين على الجرارات من العاصمة باريس، بهدف إغلاق الطرق حول العاصمة الفرنسية احتجاجًا على سياسات الحكومة.

ويكمن هدفهم وهم يتجهون نحو باريس هو ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة لتلبية مطالبهم، والتي تشمل زيادة الأجور وخفض الضرائب والحماية من الواردات الرخيصة.

وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، فإن ما تهدد به النقابات هو ما يسمونه "حصار باريس".

تسبب المزارعون في إحداث اضطراب كبير في جميع أنحاء البلاد من خلال إقامة حواجز على الطرق السريعة، إشعال النيران في الإطارات والمخلفات وإلقاء السماد خارج المخازن المحلية.

قدمت بالفعل تنازلات، ولكن هذا القول للمزارعين ليس كافيًا.

وفي تقرير ميليسا بيل، كبيرة المراسلين الدوليين لشبكة CNN، المزيد من التفاصيل.