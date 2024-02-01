بولتون لـCNN: طهران تجاوزت خطنا الأحمر.. وعلينا ملاحقة أهداف داخل إيران

تحدث مستشار الأمن القومي السابق بإدارة ترامب، جون بولتون، مع مذيع CNN جيك تابر، بشأن الغارة الجوية التي قامت بها طائرة درون على "البرج 22" في الأردن ما تسبب في مقتل 3 جنود أمريكيين، قائلًا إنه يعتبر "قتل الأمريكيين خطًا أحمر وقد تجاوزوه (إيران)"، مضيفًا: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نعلمهم أننا لم نعد نهتم بخطهم الأحمر أكثر من اهتمامهم بخطنا الأحمر".

وتابع بالقول: "الآن، أنا لا أتحدث - في البداية على الأقل - عن ملاحقة أهداف تهدد النظام. أنا أتحدث عن أشياء مثل أنظمة الدفاع الجوي داخل القواعد العسكرية الإيرانية غربي البلاد حيث تم تدريب وتسليح مجموعات الميليشيات الشيعية على مر السنين. السفن البحرية الإيرانية في البحر الأحمر".

وأضاف: "سنرى ما هو رد فعلهم على ذلك، ومن ثم يمكننا أن نقرر ما إذا كنا سنلاحق البنية التحتية النفطية أو البرنامج النووي أو برنامج الصواريخ الباليستية أو منشآت القيادة والسيطرة التابعة للنظام".

وأشار بولتون إلى أنه "بالنسبة لبايدن، فإن عدم توضيح أن الولايات المتحدة تعرف من الذي يحرك الخيوط في كل هذه الصراعات في الشرق الأوسط هي ببساطة مخاطرة باستمرار هذا الصراع".