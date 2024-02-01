حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، من أن القراصنة الصينيين يستعدون "لإحداث الفوضى والتسبب في ضرر حقيقي" للولايات المتحدة.

وقال راي أمام جلسة للجنة المختارة بمجلس النواب المعنية بالمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني، إن "أفعال الحزب الشيوعي الصيني الخطيرة، واعتداء الصين متعدد الشواهد على أمننا القومي والاقتصادي يجعلها التهديد المدد لجيلنا".

كما أضاف: "وعندما وصفت الحزب الشيوعي الصيني بتهديد للأمن الأمريكي قبل لحظات فإنني عنيت ذلك حرفيًا".

وأشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن "هناك تركيز علني قليل على حقيقة أن قراصنة الحزب الشيوعي الصيني يستهدفون البنية التحتية المهمة الخاصة بنا، ومنشآت معالجة المياه وشبكات الطاقة وأنابيب النفط والغاز وأنظمة النقل الخاصة بنا".

كما شدد على أن "الخطر الذي يشكله هذا الأمر على كل أمريكي يتطلب اهتمامنا الآن. قراصنة الصين يركزون على البنية التحتية الأمريكية استعدادًا لإحداث الفوضى والتسبب بضرر حقيقي للمواطنين والمجتمعات الأمريكية إذا ومتى ما قررت الصين أن الوقت قد حان للهجوم"، حسبما قال.