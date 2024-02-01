عقدت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ جلسة استماع مع الرؤساء التنفيذيين لشركة ميتا وديسكورد وسناب شات وإكس وتيكتوك، لمناقشة الأضرار المحتملة لهذه المنصات على الأطفال والمراهقين.

وتحدث السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام ببيان وجهه إلى رؤساء شركات التكنولوجيا الموجودين في القاعة قائلًا: "السيد زوكربيرغ، أنت والشركات الموجودة أمامنا - أعلم أنك لا تقصد أن تكون كذلك - ولكن يديك ملطختان بالدماء"، الأمر الذي أثار موجة من التصفيق بين الحضور.

وتابع غراهام بالقول: "لديك منتج يقتل الناس. عندما كانت لدينا سجائر تقتل الناس فعلنا شيئا حيال ذلك. ربما ليس بما يكفي. إذا كنت ستتحدث عن الأسلحة، فلدينا مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات. ليس هناك أي شيء هنا - لا يمكن لأي شخص أن يفعل شيئًا حيال ذلك. لا يمكن مقاضاتكم".

واستطرد قائلًا: " الآن، عثر السيناتور بلومنثال وبلاكبيرن، اللذان كانا مثل الثنائي الديناميكي هنا، على رسائل بريد إلكتروني من شركتك حيث حذروك بشأن هذه الأشياء وقررت عدم توظيف 45 شخصًا يمكنهم القيام بعمل أفضل في مراقبة الأمر. لذا فإن خلاصة القول هي أنه لا يمكن مقاضاتكم، لكن يجب ذلك".

كما أشار السيناتور الأمريكي إلى أن " قاعات المحكمة أغلقت بوجه كل أمريكي أساءت إليه جميع الشركات التي أمامي"، مضيفًا: "من بين جميع الأشخاص في أمريكا الذين يمكننا أن نوفر لهم حماية شاملة من المسؤولية، فإن هذه ستكون المجموعة الأخيرة التي سأختارها"، على حد تعبيره.