وصلت حرب روسيا في أوكرانيا إلى مرحلة قاتمة في فبراير/شباط، مع وصول مدة الغزو الشامل إلى عامين، حيث لا يزال الجانبان يتكبدان خسائر فادحة ويخوضان معارك شرسة.

لقد أطلق الروس حملة جوية واسعة النطاق أخرى ضد مواقع في أوكرانيا باستخدام الطائرات بدون طيار، والصواريخ الباليستية، وكذلك صواريخ كروز.

فيما يقوم الأوكرانيون أيضًا بالمقاومة وضرب بعض الأهداف في روسيا، مثل منطقة بيلغورود ، حيث جرت بعض عمليات الإخلاء.

في حين يمثل الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا أمرًا ضروريًا للبلاد، لكنه ليس أمرًا مؤكدًا، خاصة المساعدات التي تأتي من الولايات المتحدة، حيث لم يوافق الكونغرس الأمريكي بعد على إرسال المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

يشرح فريدريك بلايتن مراسل CNN أحدث التحركات في ساحة المعركة، وأين تقف المساعدات الغربية وكيف يمكن مقارنة الجيشين الأوكراني والروسي الآن في هذه المرحلة.