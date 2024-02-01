بينما يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، حملته لإعادة انتخابه في عام 2024، فإنه يواجه انتقادات من القادة الأمريكيين العرب في ولاية ميشيغان المتأرجحة الرئيسية بسبب تعامله مع الحرب بين إسرائيل وحماس.

والآن يرفض بعض القادة العرب الأميركيين في ولاية ميشيغان المتأرجحة الرئيسية الاجتماع مع حملته.

حيث قال عبد الله حمود، عمدة مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان الأمريكية: "إذا كنتم في الواقع تحترموننا وتقدروننا على ما نحن عليه من البشر، فلا ترسلوا موظفي الحملة للحديث عن مثل هذه القضية الملحة."

في حين قال ممثل ولاية ميشيغان، العباس فرحات إن "المحادثة الوحيدة التي نهتم بها هي تلك التي تدور حول وقف إطلاق النار."

وقد اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزايد الاحتجاجات حول هذه القضية، لكنه لا يزال يواجه ردود فعل عنيفة بسبب دعمه لإسرائيل.

وقد تحدثت مراسلة شبكة CNN مع القادة العرب الأمريكيين والمسلمين الذين قالوا إنهم لن يدعموا إعادة انتخاب بايدن... ليس هذا فحسب، بل إنهم يرفضون بشدة الاجتماعات مع فريقه.

حتى أن هناك حملة وطنية بدأها الأمريكيون المسلمون من أجل "التخلي عن بايدن" في الولايات المتأرجحة مثل مينيسوتا وفلوريدا وجورجيا وميشيغان.

ويُذكر أن بايدن تغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب بفارق يزيد قليلاً عن 150 ألف صوت في عام 2020 بولاية ميشيغان الأمريكية.

كان هناك أكثر من 200 ألف ناخب أمريكي مسلم مسجل في ميشيغان في ذلك العام... وأكثر من 145 ألفًا أدلوا بأصواتهم، وفقًا لمنظمة “Emgage” المتخصصة في تمكين الناخبين المسلمين.

وقال أسعد تورف، نائب المدير التنفيذي لمقاطعة واين الأمريكية: "كلما أسرع في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، زاد الوقت المتاح للعمل على إيصال المجتمع إلى وضع يمكنهم من خلاله دعم الرئيس جو بايدن في السباق."

وحتى الآن، لم تحظى حملة إعادة انتخاب بايدن بتأييد أي جماعة إسلامية أو عربية أمريكية.

بينما بقيت الأصوات المؤثرة من محاولته الأخيرة صامتة، مثل الديموقراطية رشيدة طليب من ميشيغان، وبدلا من دعم بايدن دعت طليب إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط واتهمت الرئيس الأمريكي بدعم “إبادة جماعية” للفلسطينيين.