أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث أصيب بالسرطان، حيث يأتي ذلك على خلفية العلاج الطبي للملك، بعدما تم نقله إلى المستشفى بسبب تضخم البروستاتا.

وكان قد تمت الإشارة إلى مشكلة منفصلة مثيرة للقلق حينها، وفقًا لقصر باكنغهام، وقد تم تحديدها على أنها شكل من أشكال السرطان لاحقًا.

وبدأ الملك تشارلز الثالث بالفعل جدولًا للعلاجات المنتظمة التي نصحه الأطباء خلالها بأن يؤجل التزاماته العامة، وسيستمر خلال هذه الفترة في القيام بأعمال الدولة والأوراق الرسمية كما هو معتاد، لذا سيبقى رأسًا للدولة وسيكون قادرًا على القيام بالواجبات الرئيسية.

واختار الملك مشاركة هذا التشخيص مع العامة لمنع التكهنات، على أمل أن يساعد ذلك على الفهم العام وأن يساعد جميع الأشخاص المتأثرين بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

كما قال قال أحد المصادر إنهم لن يشاركوا أي تفاصيل أكثر دقة في هذه المرحلة، لكنهم يريدون الإشارة إلى أنه ليس سرطان البروستاتا.