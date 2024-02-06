لقد كانت واحدة من أكثر العمليات جرأة والأكثر نجاحًا التي نفذتها مسيرات بحرية تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، ويقول الأوكرانيون إنها أغرقت سفينة "كورفيت إيفانوفيتش" الحربية الروسية داخل شبه جزيرة القرم المحتلة.

لا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من غرق السفينة إيفانوفيتش، لكن يبدو أن الفيديو الذي قدمته وكالة الاستخبارات يُظهر المسيرة البحرية الصغيرة وهي تتهرب من نيران المدافع الرشاشة على السفينة الحربية، وبعدها انفجارات هائلة.

بالكاد تمتلك أوكرانيا قوة بحرية عاملة، لكن مسيرات “ماغورا” البحرية تحمل كمية هائلة من المتفجرات يبلغ وزنها قرابة 500 رطلاً.

ورغم أن هذه المسيرات البحرية قد لا تبدو عظيمة وقد لا تسير بسرعة كبيرة، إلا أن الأوكرانيين يقولون إنها كانت فعالة للغاية في مهاجمة الأسطول الروسي في البحر الأسود وحتى إغراق السفن الحربية.

تقرير مراسل CNN، فريد بلايتن، ينقل لكم التفاصيل.

