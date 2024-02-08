قال متحدث باسم الجيش الأمريكي إن أفراد مشاة البحرية الخمسة الذين كانوا على متن المروحية التي سقطت في غابات نائية مغطاة بالثلوج لقوا حتفهم.

لقد عملت CNN أن هؤلاء الخمسة من مشاة البحرية الذين كانوا يسافرون على متن المروحية “CH-53E Super Stallion”، من نيفادا إلى كاليفورنيا في السادس من فبراير، حيث تحطمت مروحيتهم.

وقد تم تأكيد مقتلهم من قبل مشاة البحرية، فيما أصدرت بيانًا لعائلات الضحايا قالت فيه: "إلى عائلات جنودنا الذين سقطوا من مشاة البحرية، نرسل تعازينا العميقة ونلتزم بضمان دعمكم ورعايتك خلال هذا الوقت العصيب للغاية."

وبسبب الظروف الجوية الصعبة للغاية وفقًا للمصادر التي تحدثت إلى CNN بالأمس، فقد تعرقلت عملية البحث والإنقاذ، ولكن في النهاية، تمكنوا من الوصول إلى موقع التحطم.

ولدى ناتاشا برتراند، مراسلة الأمن القومي في CNN المزيد.