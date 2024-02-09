شاهد كيف خلط بايدن بين السيسي ورئيس المكسيك بعد دقائق من قوله "ذاكرتي بخير"

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شاهد كيف خلط بايدن بين السيسي ورئيس المكسيك بعد دقائق من قوله "ذاكرتي بخير"

دافع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن ذكرته في أعقاب تقرير المحقق الخاص روبرت هور، وذلك قبل دقائق من الخلط بين اسمي رئيسي مصر والمكسيك.

وقال أحد الصحفيين لبايدن بمؤتمر له: "سيدي الرئيس، قال المستشار الخاص شيئًا في تقريره، بأن أحد الأسباب التي أدت إلى عدم اتهامك هي - بحسب كلماته - أنك رجل مسن طيب النية بذاكرة ضعيفة".

أتى رد الرئيس الأمريكي بالقول: "أنا طيب النية و أنا مسن، لكنني أعرف ما أفعله. أنا الرئيس ولقد أعدت هذه البلد على قدميها. أنا بخير ولا أحتاج إلى توصياته".

ضغط الصحفي بعدها بالقول: "ما مدى سوء ذاكرتك؟ وهل يمكنك الاستمرار كرئيس؟"، ليأتي رد بايدن مازحًا: "ذاكرتي سيئة جدًا لأنني تركتك تتحدث".

وفي نفس المؤتمر، قالت صحفية أخرى: "سيدي الرئيس، كنت ترد لأشهر عند سؤالك عن عمرك بالقول: شاهدوني. بعدها كان الشعب الأمريكي يشاهد، وقد أثاروا القلق حيال عمرك"، ورد عليها بايدن بالقول: "هذا رأيك، هذا رأيك!" وسط انفعال منه على ما يبدو.

بعد ذلك بدقائق، ألقى بايدن كلمة له، خلط فيها بين الرئيسين المكسيكي والمصري، حيث قال: "كما تعلمون، في البداية، لم يرد رئيس المكسيك، السيسي، أن يفتح البوابة وأن تدخل المواد الإنسانية. أنا تحدثت معه، أقنعته أنت بأن يفتح البوابة".

 