علقت جيل دوغيرتي، رئيسة مكتب CNN السابقة في موسكو، على مقابلة تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أنها "منحته فرصة للتحدث إلى الجمهور الأمريكي"، ومضيفة أنها قد تكون "للتأثير على انتخابات 2024 المقبلة".

وقالت دوغيرتي في تعلقيها: "لنبدأ بما أراده بوتين، أو على الأقل ما أعتقد أن بوتين أراده. أولاً، لقد منحته المقابلة فرصة للتحدث إلى الجمهور الأمريكي، وهذا مهم حقًا لأنه يشعر أن وسائل الإعلام التقليدية لا تغطي ما يقوله".

وتابعت بالقول: "كانت هذه طريقة مباشرة لإجراء مقابلة رفيعة المستوى للوصول إلى الجمهور الأمريكي، وأود أن أقول إنها قد تكون للتأثير على انتخابات 2024 المقبلة. هل نجح في ذلك؟ هذا أحد الأهداف، لكن أنا لا أعتقد أنه كذلك".

كما أضافت: "إذا نظرت إلى المقابلة، بالطريقة التي بدأت بها، ستجد أنها استمرت لمدة نصف ساعة مع تاريخ مفصل لروسيا يعود إلى حوالي ألف عام. بدا تاكر كارلسون في نقطة ما مرتبكًا بعض الشيء، وأعتقد أن التاريخ كان 1654، ولم نكن قد انتهينا بعد".

وأنهت دوغيرتي تعليقها قائلة: "لذا، إذا كان بوتين يحاول التحدث إلى الرأي العام الأمريكي، فسيكونون مرتبكين تمامًا حيال تاريخه. لكن هذا الأمر مهم بالنسبة لبوتين".