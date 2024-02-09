أظهرت بيانات جديدة أن ظاهرة الاحتباس الحراري تجاوزت 1.5 درجة مئوية خلال العام الماضي للمرة الأولى على الإطلاق. تقرير بيل وير من CNN عن اختراق عتبة درجة الحرارة الحرجة.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه دراسة جديدة عن بيانات مثيرة للقلق، حول ذوبان الجليد التاريخي الذي قد يعني مشاكل في يومنا هذا.

كان الطقس الذي شهدناه في عام 2023 هو جزء من العام التقويمي الأكثر سخونة على الإطلاق، سواء كان ذلك بسبب الحرارة الخانقة أو الجفاف أو الفيضانات.

يقول وير إنه، عندما ننظر إلى درجات حرارة سطح البحر، فهو يعتبر الأكثر إثارة للقلق عندما نأخذ في الاعتبار أن الحرارة في البحر هي محرك الأعاصير.