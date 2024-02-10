شاهد.. اشتباكات في الهند بعد هدم السلطات مسجدا ومدرسة إسلامية

تخضع مدينة هالدواني شمال الهند لحظر التجول لليوم الثاني بعد اندلاع أعمال العنف يوم الخميس في أعقاب حملة هدم حكومية مثيرة للجدل.

واندلعت التوترات عندما تحرك مسؤولو الولاية لإزالة مسجد ومدرسة دينية، وبحسب الولاية، فقد تم هدم كلا المبنيين بسبب تشييدهما "بشكل غير قانوني على أراض حكومية".

وأصدرت الولاية أوامر جانبية للسيطرة على الوضع. وأظهرت مقاطع الفيديو في أعقاب الحادث الأضرار التي لحقت بالممتلكات والمركبات.

وتقول سلطات الولاية إن الإجراء تم اتخاذه بعد أن قام القاضي الذي ينظر في النزاع بإلغاء الأمر دون جلسة استماع نهائية في القضية.

ويقولون إن السلطات قررت المضي قدمًا في عملية الهدم نظرًا لعدم وجود أمر صريح للحفاظ على المبنى.

كما ألقى قاضي المقاطعة باللوم على المتظاهرين في أعمال العنف التي تلت ذلك.

ويقول مسلمون محليون تحدثوا إلى شبكة CNN إنهم يخشون من تعرضهم لمزيد من الأذى على يد السلطات الحكومية.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، بيانًا دعت فيه الحكومة الهندية إلى وقف ما أسمته عمليات الهدم غير القانونية واسعة النطاق لمنازل المسلمين ومتاجرهم وأماكن عبادتهم.