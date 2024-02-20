يشعر المواطنون الروس بالحزن علنًا على موت الناشط المعارض أليكسي نافالني حيث تدفق المشيعون بشكل مستمر ليضعوا الزهور لزعيم المعارضة الراحل، ويقول الناشطون الحقوقيون في جميع أنحاء روسيا إن المئات قد اعتقلوا بسبب هذا الأمر بالذات.

فيما تعهدت أرملته، يوليا نافالنايا، بكشف من تقول إنهم "قتلة زوجها" وتخطط لتولي دوره الناشط في المعارضة الروسية، حيث قالت: “سأواصل عمل أليكسي نافالني، وسأواصل النضال من أجل بلدنا وأشجعكم على الوقوف بجانبي."

وأضافت يوليا بالحديث إلى الروس المعارضين: "أطلب منكم أن تشاركوني حنقي وغضبي وكراهيتي لأولئك الذين تجرأوا على قتل مستقبلنا.”

في هذه الأثناء، لم يذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمتوقع إعادة انتخابه الشهر المقبل حتى الآن الموت غير المبرر لأشد منتقديه.

وقد رفض الكرملين التعليق بينما اكتفى بالقول إن “التحقيقات جارية”.

وفي تقرير ماثيو تشانس مراسل CNN المزيد من التفاصيل.