بزعم دعمها أوكرانيا.. روسيا تعتقل مواطنة أمريكية-روسية بتهمة "الخيانة"

اعتقلت السلطات الروسية سيدة تحمل الجنسيتين الأمريكية والروسية بتهمة "الخيانة"، حيث يُزعم أنها قامت بجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا.

تبلغ السيدة من العمر 33 عامًا وتقيم في لوس أنجلوس، وفقًا لبيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وهناك جريمتان اتُهمت السيدة بارتكابهما، إحداهما جمع الأموال للمنظمات الأوكرانية، ويُزعم أن هذه الأموال تم استخدامها بعد ذلك في إمدادات ساحة المعركة، الإمدادات الطبية، وكذلك الأسلحة.

كما أنها متهمة بالقيام بأعمال عامة، بحسب قولهم، لدعم نظام كييف. وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إن كانت تلك الأعمال مظاهرات أو احتجاجات.

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