يلقي مذيع شبكة CNN، جيك تابر، نظرة على عامين من الحرب منذ أن شنت روسيا غزوًا واسع النطاق على أوكرانيا.

بعد أشهر من تعزيز قواتها ومدرعاتها، توغلت القوات الروسية عبر الحدود وهاجمت بوحشية المدن والمطارات الأوكرانية.

ومع وقوع الهجوم العنيف، شعر الأوكرانيون بالرعب، وانتظر الناس في طوابير أمام أجهزة الصراف الآلي وفي محطات الوقود، محاولين الخروج من البلاد للفرار.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو بأنه "عملية عسكرية خاصة"، وهو ما قوبل على الفور بعقوبات من قبل المجتمع الدولي.

في البداية، شعر الكثير من الناس في الغرب بالقلق من احتمال فرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من البلاد، لكنه بدلاً من ذلك خرج إلى شوارع كييف متحديًا، قائلًا: "كلنا هنا ندافع عن استقلالنا ودولتنا، وستبقى كذلك".

ومؤخرًا، استولت روسيا على بلدة أفدييفكا الأوكرانية، وهو أكبر انتصار لها منذ 9 أشهر.

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