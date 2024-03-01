علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مقتل وإصابة منتظري المساعدات في غزة، متحدثًا عما يمكن أن يعنيه هذا المشهد العنيف بالنسبة للمفاوضات المضنية الجارية والتي كانت مستمرة من أجل وقف إطلاق النار، حيث كان قد توقع في وقت سابق من هذا الأسبوع حدوث الهدنة بحلول يوم الاثنين.

فردًا على سؤال من إحدى الصحفيات عن الحادثة، رد بايدن بالقول: "نحن نتحقق من ذلك الآن. هناك نسختان متضاربتان لما حدث. ليس لدي جواب بعد".

بعدها طرحت الصحفية سؤال "هل أنت قلق من أن هذا قد يعقّد المفاوضات؟"، ليأتي رد بايدن بالقول: "أعرف أنها ستعقد الأمر".

من جانبه، علق السيناتور عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، على الأوضاع في غزة، وذلك في مقابلة حصرية مع مذيعة CNN، كايتلن كولينز، قائلًا: "الناس (في أمريكا) ينظرون إلى ما يحدث في غزة ولا يمكنهم حقًا تصديق ما يرونه. أعني، قُتل 30 ألف فلسطيني وجُرح 70 ألفًا. ثلثيهم من النساء والأطفال. لكن يا كايتلان، ما ننظر إليه في هذه اللحظة هو تجويع مئات الآلاف من الأطفال، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي، وبسبب القيود المفروضة على الحدود التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية".

وتابع قائلًا: "هذا غير مقبول على الإطلاق، ومن وجهة نظري، قلت هذا مليون مرة، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تعطي نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة نيكلًا آخر لجهودهم الحربية التي تقتل الكثير من الفلسطينيين الأبرياء".

وأعرب ساندرز عن أمله بأن يريد "كل أمريكي عاقل أن تنتهي هذه الحرب، وأن تنتهي الآن. هذا هو الدور الذي يجب على الولايات المتحدة أن تلعبه".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لديها دور خاص في ذلك "لأننا دعمنا إسرائيل لسنوات عديدة بمساعدات عسكرية بقيمة ثلاثة ونصف مليار دولار كل عام. والآن هناك من يريد منحهم 10 مليارات دولار أخرى في الكونغرس لمواصلة هذه الحرب. لذلك أعتقد أن الهدف الآن هو أن نلتف حول الجهود الرامية إلى عدم تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لنتنياهو في هذه الحرب الرهيبة"، على حد تعبيره.