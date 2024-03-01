أرسلت مركبة الهبوط القمرية أوديسيوس، والتي تُعد أول مركبة فضائية أمريكية تهبط على سطح القمر منذ أكثر من نصف قرن، لقطة فراق من سطح القمر قبل نفاد طاقتها.

فقدت المركبة أوديسيوس الطاقة عندما اختفى ضوء الشمس من القطب الجنوبي للقمر ولم تتمكن الألواح الشمسية لمركبة الهبوط من استقبال الطاقة.

وليس من الواضح ما إذا كانت معدات Odie قادرة على تحمل درجات الحرارة شديدة البرودة التي ستستمر لبضعة أسابيع.

لكن الشركة التي تقف وراء مهمة "Intuitive Machine "ما زالت متفائلة ونشرت مقولة: "ليلة سعيدة يا Odie. نأمل أن نسمع المزيد منك مجددًا.”