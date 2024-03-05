كيربي لـCNN: عمليات الإنزال الجوي الأمريكية "مؤشر" على اليأس في غزة

تحدث مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، مع مذيع CNN، جيك تابر، وتطرقا إلى عمليات الإنزال الجوي الأمريكية التي قامت بها الولايات المتحدة بالتعاون مع الأردن فوق قطاع غزة.

وتعقيبًا على قول الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن وقفًا لإطلاق النار واتفاقًا بشأن الرهائن قد يحدث يوم الاثنين، قال كيربي إن "ما كان يدور في ذهنه (بايدن) هو الإحاطات التي كان يتلقاها من جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لدينا، وبريت ماكغورك، منسقنا لشؤون الشرق الأوسط الذي كان على اطلاع بالمفاوضات والتقدم والأمل الذي لدينا جميعًا بأننا نستطيع الوصول إلى هناك بحلول اليوم. من الواضح أننا لسنا كذلك، لكن يمكنني أن أخبرك أن المفاوضات مستمرة بينما نتحدث أنا وأنت، وما زلنا نأمل في أن نتمكن من إبرام صفقة الرهائن هذه في وقت ما قريبًا جدًا".

وفيما يتعلق بزيارة بيني غانتس إلى واشنطن وانزعاج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من هذا الأمر، علق كيربي بالقول: "نحن ندرك أن رئيس الوزراء نتنياهو هو رئيس الوزراء، وهذا هو الرجل والقائد الذي نعمل معه. لكن السيد غانتس وزير في حكومة الحرب. وعندما يطلب أحد أعضاء حكومة الحرب الحضور إلى واشنطن للتحدث إلى المسؤولين هنا وفريق الأمن القومي وكذلك نائب الرئيس هنا عن الحرب المستمرة، حرب نحاول مساعدة إسرائيل فيها، فسوف سنعقد هذا الاجتماع، وسنجري تلك المناقشات. إنها فرصة للحديث عما يفعلونه على الأرض، وبنفس الأهمية، فإنها فرصة للحديث عن الاتجاه الذي نتجه إليه بصفقة الرهائن هذه والزيادة المحتملة للمساعدات الإنسانية في غزة".

كما تطرق كيربي إلى عمليات الإنزال الجوي التي قامت بها الولايات المتحدة بالتعاون مع الأردن، قائلًا: "إنها بالتأكيد إشارة إلى مدى يأس الأمور، لدرجة أننا سنضطر الآن إلى الإنزال الجوي. أعني أنها ليست بأي حال من الأحوال - وأنا أتفق مع كل هذه التعليقات بأنها ليست الطريقة المثالية لإيصال المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين. تلك الشاحنات، لا يمكنك تواكب الحجم والنطاق والسرعة التي يمكن من خلالها وضع الأشياء على الأرض. لكن لسوء الحظ، فإن أعداد الشاحنات التي دخلت لم تكن كافية ولم تصل بالسرعة الكافية. ولذا فإننا نحاول تخفيف الحاجة الملحة".

وتابع قائلًا: "تهدف عمليات الإنزال الجوي هذه إلى استكمال طرق أخرى، خاصة دخول الشاحنات، ولكننا بحاجة إلى أن يفتح الإسرائيليون معابر حدودية إضافية، ليس فقط معبر كرم أبو سالم، بل ومعابر أخرى للمساعدة في عملية التسليم البري. لذا مرة أخرى، نتفق على أن الشاحنات هي أفضل طريقة للقيام بذلك. إنها ليست الطريقة الوحيدة للقيام بذلك. ونعم، هناك مخاطر عند قيامك بإسقاط جوي، ولهذا السبب تم تنفيذ العملية الأولى بعناية شديدة".

وأنهى تعليقه بالقول: "الآن، سنرى ما يتعين علينا القيام به لتوسيع هذه العمليات بالمضي قدمًا، لكنني أتوقع أن نشهد عمليات إنزال جوي إضافية من طائراتنا الأمريكية في الأيام القادمة".