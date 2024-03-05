يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جميع ولايات "الثلاثاء الكبير" الـ16، والذي يمكن أن يكون فعليًا بداية نهاية الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024.

وبذلك تكون البلاد على بعد خطوة واحدة من جولة عودة محتملة مثيرة لا يريدها العديد من الأمريكيين بالضرورة.

بالنسبة للعديد من الأمريكيين من أجل الديمقراطيين على وجه الخصوص، يظل طريق الرئيس بايدن إلى الترشيح دون أي تحديات تقريبًا، باستثناء سؤال حول ما إذا كان الناخبون الذين خاب أملهم بسبب دعمه لإسرائيل سيبقون في منازلهم.

وعلى الجانب الجمهوري، قد تكون هذه هي المواجهة الأخيرة لنيكي هيلي، بينما يقترب ترامب من الحصول على الترشيح، فهو على الطريق الصحيح للفوز في الانتخابات التمهيدية، والمؤتمرات الحزبية أكثر من أي مرشح جمهوري آخر في التاريخ.