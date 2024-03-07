يجب على أنصار نيكي هيليي الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيدعمون ترامب أو بايدن أم لا، بعد أن أوقفت مرشحتهم المفضلة حملتها الرئاسية واعترافها بأن ترامب هو المرشح الجمهوري الوحيد.

فقد أعلنت نيكي هيلي تعليق حملتها الرئاسية الأربعاء، ووجهت رسالة واضحة لمنافسها، قالت فيه: "“الأمر متروك الآن لدونالد ترامب لكسب أصوات أولئك الموجودين في حزبنا وخارجه، ومن لم يدعمه، وآمل أن يفعل ذلك”.

والتقت كاميرا CNN العديد من الناخبين الذين ذهبت أصواتهم مسبقًا لمرشحتهم الجمهورية هيلي، وسألتهم من سيدعمون بعد انسحابها من السباق الرئاسي.

جاءت الإجابات مختلفة من ناخبيها فمنهم من أراد أن ينتخب ترامب ومنهم من أراد بايدن والبعض الآخر لم يرد أن ينتخب أي منهما.

حيث قال أحدهم: “أنا في الواقع لا أصوت لأي أحد، بايدن أو ترامب.. أحب أن أصوت لها مرة أخرى." وأضاف: "يعود السبب في الغالب إلى موقفه تجاه السياسة الخارجية وأوكرانيا والفوضى، وأعتقد أن بايدن غير مناسب للمنصب.”

في حين قالت ناخبة من أنصار هيلي: "لن أذهب للتصويت لصالح ترامب."

في تقرير جيسيكا دين مراسلة CNN التفاصيل.