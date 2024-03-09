تستخدم القوات الروسية قنابل جوية ذات أجنحة للتحرك بشكل أعمق في غزوها لأوكرانيا.

تقول القوات البرية في كييف إن القوات الجوية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أصبحت أكثر فعالية، بفضل سلاح خاص.

وقد قال أحد المسؤلين في قيادة المدفعية الأوكرانية، إن روسيا هاجمت بقنابل KAB.

حيث ترمز KAB إلى القنبلة الجوية القابلة للتوجيه، وهي قنابل قديمة غير موجهة تم تجهيزها بأجنحة قابلة للفتح ومجموعة أدوات توجيه دقيقة باستخدام النسخة الروسية من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

في حين علق جاستن برونك، زميل أبحاث أول، القوة الجوية والتكنولوجيا، المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) قائلًا: "كان التأثير هو منح روسيا قوة نيران إضافية، وخاصة قوة نيران ثقيلة للغاية. لذا، فهي أكثر قابلية للانفجار من قذيفة مدفعية أو صاروخ”.

وأضاف: "في الأساس تقريبًا هي نوع من نسخة نمط DIY لمجموعة القنابل الانزلاقية الأمريكية".

وفي تقرير فريدريك بلايتن مراسل CNN المزيد من التفاصيل.