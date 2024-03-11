استهدف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيسبوك في مقابلة مع CNBC بعد نشر مقطع فيديو للزعيم القومي اليميني المتطرف في المجر، فيكتور أوربان، وهو يشيد به ويقول إن فترة رئاسية أخرى لترامب ستكون أفضل للعالم بعد لقائهما في مارالاغو.

وقال ترامب في المقابلة: أنا أعتبر فيسبوك عدوًا للشعب إلى جانب الكثير من وسائل الإعلام. أعتقد أن فيسبوك كان سيئًا جدًا بالنسبة لبلدنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالانتخابات.

تناقش كاتبة في مجلة "ذا أتلانتك"، آن أبلباوم، مع مذيع CNN، جيم أكوستا، أوجه الشبه بين الرئيس الأمريكي السابق والزعيم القومي اليميني المتطرف في المجر في هذا الفيديو.