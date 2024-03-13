ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن صاروخًا من صنع شركة “Space One” الناشئة ومقرها طوكيو، انفجر بعد ثوانٍ لإطلاقه من منصة الإقلاع التي تقع غرب اليابان.

وقد كانت الشركة التي تقف وراء إطلاق الصاروخ "كايروس" تأمل في أن تصبح أول شركة يابانية تضع قمرًا صناعيًا في المدار حيث انتهى بذلك طموحها.

وتابع الحدث الكثير من الأشخاص في مكان قريب من إطلاق الصاروخ، ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى وتم إخماد الحريق بسرعة كبيرة.

ولم تعرف الشركة ما الخطأ الذي حدث في هذا الإطلاق. ولا يعرفون سبب انفجارها بهذه الطريقة الدرامية.

وفي تقرير هاناكو مونتغمري مراسلة CNN المزيد من التفاصيل حول ردود الفعل إزاء الحادثة.