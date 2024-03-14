يستعرض تقرير أورين ليبرمان مراسل CNN من البنتاغون إعلان إدارة بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بعد أشهر من التحذير من عدم وجود أموال متبقية لتقديمها لهم.

حيث أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مفاجئة من المساعدات العسكرية بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا، الثلاثاء.

لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إن هذا ليس كافيًا ودعا مجلس النواب الأمريكي مرة أخرى إلى تمرير مشروع قانون تكميلي أكبر بكثير.

تتضمن حزمة المساعدات هذه بعض الأسلحة والمعدات التي تشتد الحاجة إليها للقوات الأوكرانية أثناء محاولتها الحفاظ على خط المواجهة ضد روسيا ، التي تتقدم تدريجياً في مواجهة النقص الفعلي في الذخيرة والمعدات التي تزودها بها الولايات المتحدة.