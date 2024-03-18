وسط تصاعد عنف العصابات.. شاهد أين يتجه الأطفال في هايتي بحثًا عن مأوى

زار مراسل CNN، ديفيد كولفر، مدرسة في بورت أو برنس بهايتي، حيث تم تحويلها إلى مأوى للفارّين من عنف العصابات المتفشي، وأصبحت فصول المدرسة غرفًا للنوم.

وفرّ العديد من الناس إلى المدرسة في الأسبوعين الماضيين بسبب اندلاع أحدث أعمال العنف، والعصابات التي تستولي على المزيد والمزيد من الأراضي في بورت أو برنس، لكن هؤلاء الأشخاص كانوا أيضًا هاربين من منازلهم لعدة أشهر، إن لم يكن لسنوات.

وقال الكثير منهم للمراسل كولفر إنهم لا يعرفون أين ستكون وجبتهم التالية. وقالت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات إنها تذهب إلى الفراش كل ليلة وهي جائعة.

ويرجع الكثير من ذلك إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تم قطع خطوط الإمداد، خاصة لبرامج المساعدات الدولية - مثل برنامج الغذاء العالمي.