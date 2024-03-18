تستهدف العصابات في هايتي مراكز الشرطة، حيث يشعر أفرادها أنه بمجرد سيطرتهم على أحد المراكز، مثل هذا ذلك الموجود في بورت أو برنس، فإن بإمكانهم حصار والسيطرة على أغلب المنطقة بعدها.

وقد حاول أفراد العصابات السيطرة على مركز شرطة بورت أو برنس في العديد من المرات.

وتم زيادة التعزيزات، ليس بسبب الشرطة فحسب بل بسبب المجتمع أيضًا. فقد بنوا حواجز في المحيط، ولكي يعمل مركز الشرطة بشكل صحيح، فعليهم الاعتماد على المجتمع وبناء الحراس الكثير من الحواجز لإبقاء أي فرد عصابات في الخارج.

لكن مركز شرطة لم يعد للعمل فقط، فقد أصبح منزلًا أيضًا للضباط بمن فيهم القائد وعائلاتهم، لأنه بالنسبة للقائد، فهو يقول إن منزله تم الاستيلاء عليه من قبل العصابات وأجبرت عائلته على الخروج. لكنه بقي في وظيفته ويعيش الآن في مقر عمله.