تم توجيه التهم إلى 6 طلاب في مدرسة متوسطة بولاية ماساتشوستس الأمريكية بعد حادثة تنمر عنصري عبر الإنترنت، حيث قاموا بإنشاء "مزاد وهمي للعبيد" على منصة التواصل الاجتماعي، سناب شات، وفقًا للسلطات.

ويُزعم أن الطلاب من المدرسة الإقليمية الجنوبية أقاموا مزادًا وهميًا للعبيد عبر الإنترنت، حيث يمكن للطلاب البيض المزايدة على زملائهم السود.

تم تعليق العديد من هؤلاء الطلاب بما في ذلك اثنان لمدة 25 يومًا، وواحد لمدة 45 يومًا بينما اتُهم ستة من الطلاب بالتهديد بارتكاب جريمة.

تتحدث مذيعة CNN، لورا كوتس، مع والدة إحدى الطالبات المستهدفات في الحادثة.

