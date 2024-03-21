تشرح كاتي روجرز من صحيفة نيويورك تايمز ومراسلة البيت الأبيض رد السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب على سؤال أحد الصحفيين حول عودتها المحتملة إلى الحملة الانتخابية لدعم زوجها دونالد ترامب.

فقد بقيت ميلانيا ترامب بعيدة عن الأضواء وأعين الناس إلى حد كبير منذ أن غادر زوجها البيت الأبيض، ولكن الآن وبعد أن أصبح دونالد ترامب المرشح الجمهوري الجلي، يتساءل الكثيرون كيف ستشارك في حملة الانتخابات، وهل ستشارك إلى حد كبير في حملة إعادة انتخابه؟

كانت هناك بعض الأخطاء التي ارتكبتها ميلانيا في عام 2016، خلال الحملة الانتخابية بما في ذلك خطابها أمام اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري والذي خضع للكثير من التدقيق لكونه مسروقًا.

تقول روجرز : "ميلانيا ترامب هي شخصية لا تستمتع حقًا بمسار الحملة الانتخابية."