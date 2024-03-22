مع تفاقم معاناة الشرطة من النقص الكبير في عدد الموظفين، تدافع المجتمعات المحلية في بورت أو برنس بهايتي عن نفسها من عنف العصابات بالطريقة الوحيدة التي يعرفونها.

حيث يأخذ المجتمع العدالة بأيديهم عندما يعتقدون أن هناك عضوًا مشتبهًا به في عصابة أو شخصًا لديه أي علاقات مع العصابات، وربما حتى عضوًا متقدمًا يحاول الحصول على بعض المعلومات الاستخبارية. فإذا اشتبهوا في أن هذا الشخص موجود في مجتمعهم في الوقت الخطأ وفي المكان الخطأ ، فسوف يتخذون الإجراءات اللازمة.



تقرير مراسل CNN، ديفيد كولفر، عن عمليات القتل التي يقودها المجتمع المحلي في عاصمة البلاد.