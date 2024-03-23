فيديو يظهر لحظات الرعب داخل قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو

ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية أن عشرات الأشخاص قُتلوا بعد أن اقتحم مهاجمون مسلحون مجمعًا شهيرًا للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو وفتحوا النار على من كان داخله، وفقًا لمعلومات أولية من جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا.

وبحسب مصادر أخبارية فإنه قتل 40 شخصًا على الأقل في حادثة إطلاق النار في قاعة للحفلات الموسيقية في منطقة موسكو، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد.

وقد وردت تقارير تفيد عن انهيار السقف في قاعة الحفلات بعد اشتعالها، ومن غير الواضح ما إذا كان المزيد من الداخل أم أن الهجوم لا يزال مستمرا.

وفي تقرير أندرسون كوبر مذيع شبكة CNN التفاصيل.