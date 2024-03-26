أحدث هدف لأوكرانيا هو شيء لطالما قدّرته هي. محطات صغيرة مستطيلة الشكل وبيضاء للإنترنت عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك، الشركة التابعة لإيلون ماسك والتي يبدو أنها في أيدي الروس.

تم ضربها بطائرات بدون طيار أوكرانية، وليس من المفترض أن تكون هناك على الإطلاق، بحسب ماسك وعقوبات الولايات المتحدة.

وبينما نفت روسيا رسميًا استخدامها، يتباهى جيشها من الممولين علنًا بمشتريات ستارلينك في بلدان ثالثة.

قالت القوات الأوكرانية إن روسيا قامت بنسخ نظامها من الطائرات بدون طيار الهجومية تقريبًا، مستخدمة إشارة الإنترنت الخاصة بستارلينك، للتحكم في العشرات من أجهزة العرض من منظور الشخص الأول ذات الاستخدام الفردي لمهاجمة المواقع الأوكرانية.

مراسل CNN، نك باتون والش، ينقل لكم المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.