قال مذيع CNN، فريد زكريا، في مداخلة له ببرنامج شبكتنا "Situation Room" مع الزميل وولف بليتزر، إن هذه "لحظة فاصلة كبيرة في العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية، لأن هذه معركة جلبها نتنياهو على نفسه تقريبًا، ويتساءل الشخص في مرحلة ما، إن كان يتسبب في الصراع"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية "كانت أكثر دعمًا لإسرائيل في هذا الصراع من أي إدارة أمريكية سابقة في لحظات الأزمات".

وأشار زكريا إلى أن هذه "لحظة فاصلة كبيرة في العلاقات الأمريكية -الإسرائيلية، لأن هذه معركة جلبها نتنياهو على نفسه تقريبًا، ويتساءل الشخص في مرحلة ما، ما إن كان يتسبب في الصراع، لأن إدارة بايدن، ومعظم الإسرائيليين يشعرون بذلك، كانت أكثر دعمًا لإسرائيل في هذا الصراع من أي إدارة أمريكية سابقة في لحظات الأزمات. لذا، فقد دعمتهم إدارة بايدن عسكريًا وماديًا ومعنويًا".

وتابع قائلًا: "لكنهم استمروا في المطالبة ببعض التنازلات. إيلاء المزيد من الاهتمام للضحايا المدنيين والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول والسماح بوقف مؤقت لإطلاق النار لدخول المزيد من تلك المساعدات. والآن مسألة رفح وما إن كان يجب التوغل فيها".

كما أردف بالقول: "أعتقد أن بيبي نتنياهو يريد هذه المعركة تقريبًا، فلديه تحالف يميني متطرف جدًا. ويبدو أنه يدافع بحماس عن الموقف المتشدد بفعل كل هذا. ولكن من خلال القيام بذلك، فإن ما يفعله هو أنه يدمر الثقة التي بنيت على مدى عقود بين إسرائيل والولايات المتحدة. وما يفعله هو خلق فكرة مفادها أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون مؤيدة لإسرائيل دون أن تكون مؤيدة لبيبي. يمكن لإسرائيل أن تكون حليفاً مقرباً، لكن بيبي نتنياهو قد لا يكون حليفاً مقرباً".