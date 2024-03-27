مع ظهور مقاطع فيديو عبر الإنترنت من البث المباشر وانتشارها للحظة انهيار جسر "فرانسيس سكوت كي" بعد اصطدام سفينة حاويات ضخمة به، بحثت CNN في ما حدث بالضبط.

السفينة المعنية هي "دالي"، وهي سفينة حاويات سنغافورية يبلغ طولها 984 قدمًا كانت متجهة إلى كولومبو بسريلانكا، وعلى متنها قبطانان، حسبما تقول شركة إدارة السفينة.

باستخدام حركة المرور البحرية، وهي منصة عامة لتتبع السفن، حددنا سفينة "دالي"، حيث انطلقت في منتصف الليل، الساعة 12:50 صباحًا، وتتبع مسارًا مستقيمًا نحو الجسر حتى الساعة 1:26 صباحًا عندما بدأت بالانحراف عن المسار. وبعد فترة قصيرة من اصطدامها، يمكن رؤية قوارب الإنقاذ وهي تهرع إلى مكان الحادث.

وقبل وقت قصير من انحرافها عن مسارها عند الساعة 1:24 صباحًا، ظهرت أضواء السفينة وهي تنطفئ قبل أن تعود بعد ثوانٍ. وفي الساعة 1:25 صباحًا، ظهرت أعمدة كبيرة من الدخان تتصاعد من السفينة.

بعد ذلك، انطفأت الأضواء مرة أخرى عند الساعة 1:26 صباحًا، مما يشير إلى وجود عطل كهربائي. وقام الطاقم الموجود على متن السفينة بإبلاغ السلطات بوجود مشكلة في الكهرباء، وفقًا لحاكم ولاية ماريلاند.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة CNN، كاتي بولغلاس.