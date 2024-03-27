حث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنصاره على شراء كتاب الأنجيل الذي كتب عليه "فليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية" مقابل 59.99 دولارًا، بينما يواجه فواتير قانونية متزايدة وسط ترشحه للمرة الثالثة للرئاسة.

وظهر ترامب في مقطع فيديو حاملًا نسخة من الإنجيل وهو يقول: "كل الأمريكيين يحتاجون إلى إنجيل في منزلهم ولدي العديد. إنه كتابي المفضل. أنا فخور بحثكم على الحصول على هذا الإنجيل. يجب أن نجعل أمريكا تصلي مجددًا".

ومقابل المبلغ، يحصل المشتري على نسخة من الدستور الأمريكي ونسخة من وثيقة الحقوق ونسخة من قسم الولاء وإعلان الاستقلال، بجانب نسخة الإنجيل.