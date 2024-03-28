انضم الغواص المخضرم بوب رايولا، الذي ساعد في جهود الإغاثة بعد انهيار الجسر في فلوريدا عام 1980، إلى مذيعة CNN كايتلين كولينز لمناقشة وشرح مخاطر الغوص تحت الجسر المنهار في بالتيمور، إثر اصطدام سفينة شحن ضخمة به.

وقال رايولا إن عملية الغوص ستكون ضخمة، مضيفًا: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتمكن الغواصون من تغطية المنطقة بأكملها، حتى مع وجود طرق وتقنيات جديدة، مثل السونار للمسح الجانبي، فإن معظم منطقة التغطية ستكون لمسية، وستكون عن طريق سباحة الغواص إنشًا بإنش على طول تلك الخرسانة والفولاذ التي تحطّمت في الأسفل".

وفيما يخص تعليق عملية البحث في الوقت الحالي، أكد رايولا أنه لم يكن متفاجئًا، مشيرًا إلى أن "الظروف هناك أسوأ بكثير مما كانت عليه هنا في فلوريدا في ذلك الصباح. كانت لدينا رؤية أفقية على ارتفاع 30 قدمًا، ولم تكن حركة المد والجزر والتيارات كبيرة بقدر ما هي في مرفأ بالتيمور. لم تستقر الهياكل الفولاذية والخرسانية في مكانها بعد، ومن المحتمل أنها تتحرك وأشياء من هذا القبيل".

وتابع بالقول: "أنا متأكد من أن الغواصين يسمعون أصواتًا ولا يمكنهم رؤية الكثير سوا ما هو في متناول أيديهم. أنا متأكد من أن هناك قلقًا بشأن سقوط القطع الخرسانية والحواف الحادة - جميع أنواع العوائق التي لن تكون مرئية بوضوح. إنه أمر مفهوم تمامًا وأتمنى لهم حظًا سعيدًا وأحثهم على توخي الحذر".