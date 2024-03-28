حصلت شبكة CNN على مقاطع فيديو تظهر كيفية استخدام التعذيب والقتل من قبل المجلس العسكري في ميانمار للقضاء على المقاومة، حيث سيطر المجلس العسكري على البلاد من حكومة منتخبة ديمقراطيًا في انقلاب عام 2021.

فقبل فجر يوم 7 نوفمبر من العام الماضي، شن المتمردون الذين يشكلون قوات الدفاع الشعبي هجومًا على معقل الميليشيات الموالية للمجلس العسكري في قرية مياوك خين يان جانجاو في مقاطعة ماجوي.

لكن بدلاً من ذلك، تعرض المتمردون لكمين تحت نيران كثيفة.

يقول قائد الفصيلة "نينجا" إنه أثناء محاولتهم التراجع في الحقول المفتوحة، أصيب عدد من مقاتليه، بينما تم عزل الآخرين عن المجموعة، بما في ذلك فوي تاي البالغ من العمر 21 عامًا وثار هتونغ البالغ من العمر 20 عامًا.

يظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN الشابين مقيدين وملطخين بالدماء، وقد استهزأت بهم الميليشيا بلا هوادة. كما يظهرهما الفيديو بعد ذلك أثناء جرهما على الأرض، إذ تم تقييد أذرعهما وأرجلهما بالسلاسل.

تقرير مراسلة CNN، آنا كورين، يسلط الضوء على التفاصيل الصادمة.