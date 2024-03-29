لجأ المزيد والمزيد من النساء والفتيات إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليقلن إنهن تعرضن للضرب والصفع على الوجه والرأس من حيث لا يدرين من رجل مجهول الهوية في شوارع مدينة نيويورك.

تقول إحدى الفتيات: “كنت أسير حرفيًا فقط، وجاء رجل ولكمني في وجهي.” بينما تقول أخرى: "تلقيت لكمة على وجهي وأنا عائدة إلى المنزل.”

في حين تعتبر نيويورك واحدة من أكثر المدن الكبرى أمانًا في الولايات المتحدة. إلا أنه في الآونة الأخيرة، شاركت بعض النساء والفتيات قصصًا مثيرة للقلق على وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعرضهن للضرب أو الاعتداء أثناء المشي والتجوال في مدينة نيويورك.

ولم تتمكن CNN من التحقق من هذه الادعاءات، لكن العديد من المنشورات انتشرت على نطاق واسع.

وقد تواصلت شبكة CNN مع عشرات النساء اللاتي روين قصصاً مماثلة. وأجرت مقابلات مع 6 نساء، وقالت معظمهن إن الهجمات وقعت في وضح النهار.

في الوقت الذي قالت شرطة نيويورك إنها قامت في إحدى هذه الحالات باعتقال أحدهم، حيث قالت العديد من النساء لشبكة CNN إن الرجل الذي اعتقلوه لم يكن هو نفس الرجل الذي هاجمهن.