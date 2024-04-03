تضررت أكثر من 10 منازل في أحد مجتمعات ولاية فرجينيا الغربية وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 100 ألف عميل في الولاية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، حيث اجتاحت عاصفة رعدية قوية مصحوبة برياح مدمرة وبرد واحتمال حدوث أعاصير مدمرة أجزاء من وادي أوهايو.

وقال كيفن ووكر، مدير مكتب إدارة الطوارئ، لشبكة CNN، إن ما لا يقل عن 13 منزلاً تضرر وأصيب بعض السكان، في مقاطعة فاييت بولاية فرجينيا الغربية. وقال ووكر إن الإصابات لا تهدد حياتهم.

كما أعلن حاكم ولاية فرجينيا الغربية، جيم جاستيس، حالة الطوارئ يوم الثلاثاء في مقاطعة فاييت، وكذلك مقاطعات كاناوا ولينكولن ونيكولاس، قائلاً إن العواصف تسببت في "فيضانات وسقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق".

وخلفت العاصفة وراءها سلسلة من الأضرار في أجزاء من ولاية تينيسي أيضًا. وفي مدينة صنبرايت، تظهر الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مبان تحطمت أسطحها وجوانبها بالكامل، وأكوام من الألواح الخشبية والحطام متناثرة في الشوارع المحيطة.

وظهرت أولى هذه العواصف الرعدية في وقت مبكر من بعد ظهر الثلاثاء في أجزاء من ميزوري وإلينوي.

وتشكل العواصف أكبر تهديد للأعاصير حتى الآن هذا العام، حيث أن أجزاء من أوهايو وكنتاكي وإنديانا هي الأكثر عرضة للخطر.