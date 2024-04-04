أظهر مقطع فيديو تم الحصول عليه من مركز Ma Cherie لرعاية ما بعد الولادة، ممرضات يقمن بحماية الأطفال أثناء الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي ضرب الساحل الشرقي لتايوان الأربعاء.

وقالت أنجيلا تشين، المشرفة على مركز رعاية ما بعد الولادة في “ما شيري”، لشبكة CNN الخميس، إنه كان هناك حوالي 15 طفلاً في ذلك الوقت.

وأضافت تشين أن الأطفال جميعهم بخير، ولم يصب أي منهم بأذى.

وأردفت تشن بالقول إنه خلال الزلزال، هرعت جميع الأمهات إلى غرفة الحضانة للاطمئنان على أطفالهن ورأين الممرضات يحمين أطفالهن، مضيفة أن الأمهات شاهدن المشهد عند باب غرفة الحضانة في ذلك الوقت.

قالت تشين: “إن الممرضات كن خائفات للغاية". "لكن شعرن أنهن إذا غادرن، فلن يتمكن أحد من حماية هؤلاء الأطفال. لذلك، كان رد فعلهن الأول هو اختيار البقاء في الموقع لحماية هؤلاء الأطفال.”