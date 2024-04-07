أدى إطلاق نار عنيف في حانة بمنطقة ميامي بأمريكا إلى مقتل حارس أمن وإصابة ضابط شرطة و6 أشخاص آخرين.

وقيل لـCNN إنه تدخل حارس أمن في موقف نشب بين مجموعتين من الناس، حيث أخرج رجل سلاحًا وأطلق النار، مما أدى إلى مقتل حارس الأمن.

استجابت الشرطة بسرعة وانتهى بهم الأمر في معركة بالأسلحة النارية مع مطلق النار، حيث أصيب أحد الضباط و6 أشخاص آخرين، 4 رجال وامرأتين أخريين. كما تم إطلاق النار على المشتبه به وقتله.

وتعمل السلطات على حل هذا الأمر، حيث إن العديد من الوكالات المختلفة تساعد قسم شرطة دورال في محاولة لمعرفة ما حدث.