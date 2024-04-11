دمر هجوم روسي أكبر محطة للطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث قالت شركة الطاقة "سنترنيرغو" إن الخميس كان "يوما أسود".

فمع تصاعد الدخان الداكن في الأفق إيذانا بانتهاء إمدادات الطاقة من الشركة فإن محطات توليد الكهرباء الثلاث لديها في أنحاء البلاد إما مدمرة أو محتلة.

وتتواصل الضربات الروسية التي تستهدف منشآت الطاقة بشكل منهجي منذ أواخر عام 2022 لكنها تصاعدت في الأسابيع الأخيرة.

وتقول "DTEK" وهي أكبر شركة كهرباء في أوكرانيا إن اثنتين من محطاتها تم استهدافهما أيضًا خلال الليل.

مضيفًة أن منشآتها تعرضت لأسوأ الهجمات هذا الشهر منذ بدء الحرب مع تدمير 80% من بنيتها التحتية بالفعل.