وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون تمرير حزمة المخصصات الأمنية لأوكرانيا بأغلبية 311 صوتًا مقابل 112 صوتًا.

وتتضمن الحزمة البالغة 95 مليار دولار 61 مليار دولار لأوكرانيا والشركاء الإقليميين في المنطقة- وهو نفس المبلغ تقريبا الذي تم إدراجه في مشروع قانون مجلس الشيوخ.

ومن هذا المبلغ، سيتم استخدام حوالي 23 مليار دولار لتجديد الأسلحة والمخزونات والمنشآت الأمريكية، وأكثر من 11 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية الأمريكية الحالية في المنطقة.

وسيتم تخصيص ما يقرب من 14 مليار دولار مدرجة في مشروع القانون لمساعدة أوكرانيا على شراء أنظمة أسلحة متقدمة ومعدات دفاعية أخرى.

وهتف الديمقراطيون ولوحوا بالأعلام الأوكرانية في مناسبات مختلفة أثناء عملية التصويت.