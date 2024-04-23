لحظة تدمير فيضانات جارفة لجسر وسط الطقس المتقلب بالشرق الأوسط وآسيا

تهدد الفيضانات الجارفة البلدات والمدن من المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط. ففي قوانغدونغ، جنوب شرق الصين - يقبع عشرات الملايين من الناس في طريق الأمطار الغزيرة ومياه الفيضانات المتدفقة.

أتى موسم الفيضان السنوي هنا مبكرًا – وبقوة، بينما غمرت الأمطار الأنهار والخزانات والممرات المائية.



في يوم السبت، التقطت كاميرا مراقبة لحظة حدوث موجة قوية للغاية التي دمرت أحد الجسور.



كما تم إجلاء آلاف الأشخاص - وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وعلى بعد آلاف الأميال غربًا – في إيران – يتشبث الأطفال بالأشجار المتساقطة، في انتظار المساعدة. بينما تجتاح الفيضانات المدمرة جنوب شرقي البلاد.



ومع فيضان الأنهار، يُطلب من الإيرانيين الحذر من التماسيح التي تُجبر على الخروج من بيئتها الطبيعية.



كما هطلت أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة على أفغانستان وباكستان المجاورتين الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 وإصابة أكثر من 100 آخرين، كما تقول السلطات.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار في جميع أنحاء آسيا، حيث يستعد الملايين لخطر حدوث المزيد من الأضرار.