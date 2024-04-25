انضم المؤلف سلمان رشدي إلى مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، لمناقشة كتابه الجديد، الذي يصف فيه هجوم السكين الذي وقع عام 2022 والذي طعن فيه على خشبة المسرح قبل محاضرة كان من المقرر أن يلقيها في معهد تشوتاوكوا بنيويورك.

وقرأ رشدي في المقابلة فقرة من كتاب جديد له يتناول الهجوم الذي تعرض له قائلًا: "لقد راودني كابوس. قبل ليلتين من سفري إلى تشوتاوكوا، حلمت بأنني تعرضت لهجوم من قبل رجل برمح. مصارع في مدرج روماني. كان هناك جمهور يزأر من أجل الدم. كنت أتدحرج على الأرض محاولًا الهروب من طعنات المصارع نحو الأسفل، وأصرخ. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي أحلم فيها بمثل هذا الحلم. في مناسبات سابقة، حيث كنت أتدحرج بشكل محموم في الحلم، كانت نفسي النائمة تصرخ أيضًا من خلال جسدي، جسدي على السرير. استيقظت مع اصطدامي بشكل مؤلم بأرضية غرفة النوم".

وأشار رشدي إلى أنه كان يعلم "أن المكان الذي سأتحدث فيه كان يسمى المدرج، ونحن جميعًا نعرف من الأفلام وما هنالك أن ما يحدث في المدرجات والساحات في العصور الكلاسيكية هو هذا النوع من القتال. لذا، كما قلت، على مر السنين، كنت أشعر بالقلق بشأن تعرضي لهجوم بسبب رواية "آيات شيطانية"، وكانت تراودني أحلام في كثير من الأحيان بشأن التعرض للهجوم. ولقد تعلمت كيفية التعامل معها فقط. إنهم مجرد نوع من الأحلام المؤلمة، ولا يجب أن أصدقها. هذه المرة، هذه المرة لسوء الحظ، أصبح الأمر حقيقة".

كما أكد أنه بعد الهجوم "كانت أول فكرة خطرت على بالي، وكان ذلك بمثابة دافع صحفي، هو الذهاب والجلوس معه في الغرفة والقول: حسنًا، أخبرني لماذا فعلت ذلك؟ لقد حرمت من ذلك. أولاً وقبل كل شيء، بدا من غير المحتمل جدًا أن يوافق ممثله على أن ذلك. إيلايزا (زوجته) كانت ضد ذلك بشدة. ثم قرأت قصة صموئيل بيكيت الذي تعرض للطعن أيضًا في باريس بأحد الشوارع، على يد قواد. وفي الواقع، ذهب إلى المحكمة وسأل الرجل: لماذا فعلت ذلك؟ كل ما قاله الرجل هو: لا أعرف، يا سيدي. أنا آسف. وفكرت أن هذا لا يذهب بك بعيدًا جدًا، أليس كذلك؟ هذا لا يفسر أي شيء. لذا فكرت: ربما إذا قمت بمقابلة هذا الرجل، فسوف أحصل على بعض التفاهة من هذا النوع. لم أكن أعتقد أنني سأشعر ببعض الندم منه. لا يبدو أن هناك إشارات على ندمه. لكنني اعتقدت أنني سأحصل على بعض الكليشيهات غير المجدية. لذا اعتقدت أنه من الأفضل في الواقع أن أستخدم المهارة التي أمتلكها، في الخيال وسرد القصص، لمحاولة تخيل نفسي في رأسه، والعمل للحصول على صورة متماسكة للشخص الذي كان يمكن أن يفعل هذا الأمر".

