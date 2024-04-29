مع اقتراب نهاية فصل الربيع الدراسي في جامعة جورج واشنطن بأمريكا، أمضى العشرات من الطلاب الليالي الأخيرة في مخيمات بالشارع، تضامنًا مع الفلسطينيين.

كما يطالب المتظاهرون، الذين انتقلوا في الغالب إلى الشارع منذ أن وضع مسؤولو الجامعة حواجز معدنية أمام الحرم الجامعي، بإسقاط التهم الموجهة إلى العديد من الطلاب الذين تم طردهم.

من جانبها، قالت الجامعة في بيانها الأخير عن الطلاب: "إن تواجدهم وسلوكهم في ساحة الجامعة ظل يشكل انتهاكًا للعديد من سياسات الجامعة، وكانوا يتعدون على ممتلكات الغير".

وقالت إحدى المتظاهرات: "ما يحدث في غزة وفلسطين لا يؤثر على الفلسطينيين فقط، ولا يؤثر على العرب فقط، بل له تأثير مضاعف حقًا".