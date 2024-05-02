اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمحتجين المؤيدين لإسرائيل في حرم جامعة كاليفورنيا بين عشية وضحاها، حيث يظهر مقطع فيديو بعض المتظاهرين المناهضين وهم يزيلون الحواجز حول مخيم المؤيدين للفلسطينيين.

ولم يكن هناك وجود للشرطة في الحرم الجامعي حتى الساعة 1 صباحًا تقريبًا، حيث قالت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، إنها طلبت وجود الشرطة، ووصفت ما يحدث في الحرم بالبغيض.

ولا يزال هناك الكثير من التساؤلات عما تغير ليؤدي إلى هذا الأمر بين عشية وضحاها. فالحافز ليس واضحًا بعد، وليس من الواضح أيضًا سبب مرور وقت طويل قبل وجود الشرطة في الحرم.