كيف سيغير الذكاء الاصطناعي طرق خوض الحروب وكيف تستفيد الجيوش منه؟

تحدث الأدميرال المتقاعد، جيمس ستافريديس، إلى مذيع CNN فريد زكريا عن الطريقة التي سيغير بها الذكاء الاصطناعي طرق خوض الحروب في المستقبل، ويكشف تفاصيل "سباق التقدم الذي سيحدد التفوق الجيوسياسي بحلول منتصف القرن الحالي".

وقال ستافريديس إن الذكاء الاصطناعي سيكون مفيدًا في 3 أمور، موضحًا: "رقم واحد، لا يبدو الأمر مثيرًا، لكن مجال اللوجستيات والصيانة. الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التنبؤ بمتى ستكون هناك حاجة إلى مجموعة معينة من وظائف الصيانة والتأكد من أن قطع الغيار متوفرة. كل ذلك بطريقة أكثر كفاءة وقدرة... نقول دائمًا في الجيش، إن الهواة هم من يتحدثون عن الاستراتيجية، أما المحترفون فيركزون على الخدمات اللوجستية. هذا ما يجعلك تفوز بالحروب".

وتابع قائلًا: "ثانيًا، الذكاء الاصطناعي سيسمح للقائد، قل أنني كنت قبطان مدمرة - وهذا ما كنت عليه - إذا كان لدي ذكاء اصطناعي يشير علي في عملية اتخاذ القرار، فإن الذكاء الاصطناعي سيكون لديه إمكانية الوصول إلى كل معركة بحرية تم خوضها على الإطلاق. سيكون قادرًا على مسح أفق التاريخ والهمس في أذن القائد: عليك حقًا التفكير بهذا الأمر".

كما أضاف: "الأمر الثالث والأخير، لقد رأينا حدود هذا الأمر في أوكرانيا. طائرات بدون طيار في أسراب تجمعهم معًا بطرق فتاكة للغاية. في الوقت الحالي، لا يمكن فعل ذلك تمامًا، لكن الذكاء الاصطناعي سيجعل من الطائرات بدون طيار أكبر تهديد في منتصف القرن".